11:17 5 августа | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что полузащитник армейцев Александр Головин заслужил внимание от ведущих клубов мира. Ранее в СМИ сообщалось о том, что к 21-летнему россиянину проявляет интерес лондонский "Арсенал".

- Своей игрой, безусловно, Головин заслужил внимание скаутов ведущих клубов, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - В то же время официальных предложений мы не получали - ни от "Арсенала", ни от кого-либо еще.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/roman-babaev-my-sdelaem-nash-stadion-eshchye-luchshe/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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old grumbler

Вы посмотрите с каким упорством наши СМИ рекламируют товар который никому не нужен!!

13:26 5 августа

Serenky25

Смотрим футбол друзья...

13:02 5 августа

RoyalHunter

Сначала все куда - то переходил Акинфеев,затем Дзагоев...Теперь лет шесть будут сватать в баварии и реалы Головина...У коней такая фишка ?

12:07 5 августа

Serenky25

Головина продавать нельзя..С ума сошли что ли? Кто играть будет?

11:37 5 августа

SpaMan

А чего ценник не озвучиваем? Тогда и вопросов о переходе Головина не было бы.

11:33 5 августа

Mikeroft

Да никому ваш Головин не нужен, даже даром. Раскрутили пустышку - Гинеру деньги нужны, с финансами полный аут. Даже Слуцкий сбежал с корабля. Акинфеева лучше продайте - рекордсмен по сухим матчам, как-никак и Игнашевича в нагрузку.

11:33 5 августа

Johnson

Васин может))

11:30 5 августа

Serenky25

Кстати он может за границей поиграть... Еще Дзага и Васин в Англии

11:24 5 августа