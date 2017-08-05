Роман Бабаев: "ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что полузащитник армейцев Александр Головин заслужил внимание от ведущих клубов мира. Ранее в СМИ сообщалось о том, что к 21-летнему россиянину проявляет интерес лондонский "Арсенал".

- Своей игрой, безусловно, Головин заслужил внимание скаутов ведущих клубов, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - В то же время официальных предложений мы не получали - ни от "Арсенала", ни от кого-либо еще.