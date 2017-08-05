Роман Бабаев: "ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что полузащитник армейцев Александр Головин заслужил внимание от ведущих клубов мира. Ранее в СМИ сообщалось о том, что к 21-летнему россиянину проявляет интерес лондонский "Арсенал".
- Своей игрой, безусловно, Головин заслужил внимание скаутов ведущих клубов, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - В то же время официальных предложений мы не получали - ни от "Арсенала", ни от кого-либо еще.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/roman-babaev-my-sdelaem-nash-stadion-eshchye-luchshe/
old grumbler
Вы посмотрите с каким упорством наши СМИ рекламируют товар который никому не нужен!!
13:26 5 августа
Serenky25
Смотрим футбол друзья...
13:02 5 августа
RoyalHunter
Сначала все куда - то переходил Акинфеев,затем Дзагоев...Теперь лет шесть будут сватать в баварии и реалы Головина...У коней такая фишка ?
12:07 5 августа
Serenky25
Головина продавать нельзя..С ума сошли что ли? Кто играть будет?
11:37 5 августа
SpaMan
А чего ценник не озвучиваем? Тогда и вопросов о переходе Головина не было бы.
11:33 5 августа
Mikeroft
Да никому ваш Головин не нужен, даже даром. Раскрутили пустышку - Гинеру деньги нужны, с финансами полный аут. Даже Слуцкий сбежал с корабля. Акинфеева лучше продайте - рекордсмен по сухим матчам, как-никак и Игнашевича в нагрузку.
11:33 5 августа
Johnson
Васин может))
11:30 5 августа
Serenky25
Кстати он может за границей поиграть... Еще Дзага и Васин в Англии
11:24 5 августа