Роман Асхабадзе: "Промес пересидел в "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" выразил мнение о том, что Квинси Промес должен был уйти из российского клуба раньше. Функционер, активно участвовавший в переходе голландца из "Твенте", считает, что пиковая трансферная стоимость форварда была два трансферных окна.

По информации "СЭ", уже 30 августа Промес может перейти в "Севилью" за 21 миллион евро.

– Промес перерос чемпионат России?

– Любой клуб занимается стратегическим планированием. Я сказал, что два трансферных окна назад была пиковая рыночная стоимость Промеса, вершина айсберга. Это мое субъективное мнение.

– Почему же его тогда не продали?

– Если акционеру клуба не предложили кандидата на замену, то он три раза подумает, прежде чем расстаться со своим лидером. Акционер не враг себе. Зачем ему ослаблять команду? Возможно, ему тогда не предложили кандидатуру, которая потенциально может заменить Промеса. Что касается самого Квинси, он не пересидел в "Спартаке".

– Разве?

– Да. Получает хорошую зарплату, игровую практику и вызывается в сборную. А вот "Спартак", на мой взгляд, два трансферных окна немного упустил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он принял участие в 135 матчах, забив 66 мячей. Форвард помог команде выиграть чемпионат и Суперкубок России. Контракт голландца с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

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