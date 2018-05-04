Роман Асхабадзе: "Калачев способен попортить крови "Спартаку"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что с учетом всех проблем в защите красно-белых полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев способен попортить крови москвичам. Встреча 29-го тура чемпионата России пройдет 5 мая, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.



– Как вам "Ростов" при Карпине?

– Команда полностью изменилась. Видна тренерская рука. Но выводы делать рано. Курбан Бердыев, которого я считаю одним из лучших специалистов России, когда только пришел в "Ростов", бился в стыковых матчах за сохранение прописки в премьер-лиге. Карпин оказался примерно в такой же ситуации. Так почему же он должен сразу же выводить "Ростов" в Лигу чемпионов? Если его подопечные выиграют два оставшихся матча и останутся в РФПЛ, избежав "стыков", тогда Карпин превзойдет результат Бердыева трехлетней давности.

– В субботу Калачев может создать проблемы обороне "Спартака"?

– Слушайте, как он выглядит в последнее время! И это в его-то возрасте! С учетом всех проблем в защите красно-белых Калачев, конечно, способен попортить крови москвичам. Если, конечно, выйдет на поле.

– Чем закончится матч?

– Уф. Не буду делать прогноз. Просто затрудняюсь. "Ростову" будет очень тяжело на "Открытие Арене", так как "Спартак" борется за медали. В то же время дончанам нельзя терять очки. Так что все может сложиться как в ту, так и в другую сторону. Посмотрим еще, в каких составах выйдут команды. "Спартак" в последнее время изменился.

Полное интервью с Асхабадзе