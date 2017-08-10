Родолфу заменен в начале второго тайма игры с "Краснодаром"

Защитник "Ахмата" Родолфу был заменен на 65-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Вместо него на поле появился Бернард Бериша. К тому времени грозненцы уступали в счете – 0:1.

Отметиме, что бразилец был одним из главных действующих лиц драки, которая, по предварительным данным, разгорелась в подтрибунном помещении в перерыве встречи. В концовке первого тайма хавбек "быков" Павел Мамаев, по некоторым данным, назвал Родолфу "обезьяной".

Выяснение отношений переросло в стычку, оба игрока получили по "горчичнику", но конфликт не закончился со свистком на перерыв.

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"