Журналист из Чечни: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной"

Журналист из Чечни Адам Зубайраев, несколько лет работавший собственным корреспондентом "СЭ" в Грозном, в своем Твиттере сообщил подробности конфликта защитника "Ахмата" Родолфу и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева по ходу первого тайма матча 5-го тура премьер-лиги. По его данным, игрок "быков" назвал бразильца обезьяной.

Именно по этой причине Родолфу продолжил выяснение отношений с оппонентом в неигровом моменте, за что оба футболиста получили от арбитра Сергея Иванова предупреждения на 41-й минуте. Конфликт продолжился в перерыве в подтрибунном помещении и перерос в стычку.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"