21:08 | Футбол — РФПЛ

Журналист из Чечни: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной"

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Журналист из Чечни Адам Зубайраев, несколько лет работавший собственным корреспондентом "СЭ" в Грозном, в своем Твиттере сообщил подробности конфликта защитника "Ахмата" Родолфу и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева по ходу первого тайма матча 5-го тура премьер-лиги. По его данным, игрок "быков" назвал бразильца обезьяной.

Именно по этой причине Родолфу продолжил выяснение отношений с оппонентом в неигровом моменте, за что оба футболиста получили от арбитра Сергея Иванова предупреждения на 41-й минуте. Конфликт продолжился в перерыве в подтрибунном помещении и перерос в стычку.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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irfa23

Ну и пусть бы Родолфу в ответ назвал Мамаева медведем, или быком... Зачем же так нервничать! Обезьяны- такие же животные, как и все остальные...))

22:26

rusfed 2.0

Россияне - белые лишь по ошибке природе. Вся суть их - африкано-азиатская

21:35

serzheo

,

21:30

serzheo

Задолбали. В Европе цирк устроили со своим расисмом, теперь к нам приперлись. Не нравится уезжайте. Нефиг тут свои порядки наводить.

21:29

Sobakin94

А что Мамаев сказал неправильно?

21:28

k_xenon

"...Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал "обезьяна" в подтрибунке...", "КАК Я И ПРЕДПОЛАГАЛ" - мне понравилось, всё заранее "ПРЕДПОЛОЖЕНО"... :)))

21:28

РСМ-1970

Зверей нельзя дразнить и обижать. Сказал Добрый доктор Айболит Бармалею.

21:27

henri71

knyaz boltconskiy По Мамаеву видно,что он с головой не дружит.отхватит как-нибудь по-любому,жизнь она такая....____________ Тем более, что в Ахмате достаточно много кого из страны, где много диких обезьян

21:19

knyaz boltconskiy

По Мамаеву видно,что он с головой не дружит.отхватит как-нибудь по-любому,жизнь она такая....

21:12