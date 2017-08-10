Журналист из Чечни: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной"

Журналист из Чечни Адам Зубайраев, несколько лет работавший собственным корреспондентом "СЭ" в Грозном, в своем Твиттере сообщил подробности конфликта защитника "Ахмата" Родолфу и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева по ходу первого тайма матча 5-го тура премьер-лиги. По его данным, игрок "быков" назвал бразильца обезьяной.
Именно по этой причине Родолфу продолжил выяснение отношений с оппонентом в неигровом моменте, за что оба футболиста получили от арбитра Сергея Иванова предупреждения на 41-й минуте. Конфликт продолжился в перерыве в подтрибунном помещении и перерос в стычку.
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал "обезьяна" в подтрибунке из за этого началась стычка!– Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) 10 августа 2017 г.
irfa23
Ну и пусть бы Родолфу в ответ назвал Мамаева медведем, или быком... Зачем же так нервничать! Обезьяны- такие же животные, как и все остальные...))
22:26
rusfed 2.0
Россияне - белые лишь по ошибке природе. Вся суть их - африкано-азиатская
21:35
serzheo
,
21:30
serzheo
Задолбали. В Европе цирк устроили со своим расисмом, теперь к нам приперлись. Не нравится уезжайте. Нефиг тут свои порядки наводить.
21:29
Sobakin94
А что Мамаев сказал неправильно?
21:28
k_xenon
"...Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал "обезьяна" в подтрибунке...", "КАК Я И ПРЕДПОЛАГАЛ" - мне понравилось, всё заранее "ПРЕДПОЛОЖЕНО"... :)))
21:28
РСМ-1970
Зверей нельзя дразнить и обижать. Сказал Добрый доктор Айболит Бармалею.
21:27
henri71
knyaz boltconskiy По Мамаеву видно,что он с головой не дружит.отхватит как-нибудь по-любому,жизнь она такая....____________ Тем более, что в Ахмате достаточно много кого из страны, где много диких обезьян
21:19
knyaz boltconskiy
По Мамаеву видно,что он с головой не дружит.отхватит как-нибудь по-любому,жизнь она такая....
21:12