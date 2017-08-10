Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении?

В перерыве матча 5-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром" произошла драка. Об этом в своем Твиттере сообщил комментатор встречи Павел Занозин. Конфликт произошел в подтрибунном помещении.

"Не понимаю, почему все такие заведенные", – написал Занозин.

Отметим, что в первом тайме на поле не раз возникали стычки между футболистами. Юрий Газинский и Антон Швец несколько раз сошлись в жестких единоборствах. Причем хавбек "Краснодара" получил травму, а игрок "Ахмата" – рассечение. Позже защитник "быков" Александр Мартынович ударил локтем форварда хозяев Лео Жаба, но тот смог продолжить встречу.

А уже в концовке тайма Павел Мамаев что-то сказал защитнику грозненцев Родолфу, после чего между ними началась перепалка, которая, по всей видимости, и продолжилась в подтрибунном помещении.

Журналист из Чечни: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной" //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"