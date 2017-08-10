Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении?

В перерыве матча 5-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром" произошла драка. Об этом в своем Твиттере сообщил комментатор встречи Павел Занозин. Конфликт произошел в подтрибунном помещении.
"Не понимаю, почему все такие заведенные", – написал Занозин.
Отметим, что в первом тайме на поле не раз возникали стычки между футболистами. Юрий Газинский и Антон Швец несколько раз сошлись в жестких единоборствах. Причем хавбек "Краснодара" получил травму, а игрок "Ахмата" – рассечение. Позже защитник "быков" Александр Мартынович ударил локтем форварда хозяев Лео Жаба, но тот смог продолжить встречу.
А уже в концовке тайма Павел Мамаев что-то сказал защитнику грозненцев Родолфу, после чего между ними началась перепалка, которая, по всей видимости, и продолжилась в подтрибунном помещении.
Журналист из Чечни: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной" //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
- Ахмат (футбол)
- Родолфу
- Павел Мамаев
- Краснодар
- Юрий Газинский
- Александр Мартынович
- Антон Швец
- Лео Жаба
Почти
И так футбола мало в нашем чемпионате . А его разбавляют еще ...
21:05