Роберто Манчини: "Защита ЦСКА знает, как играть против нас"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА сказал, что его команда не станет делать акцент на навесы при игре в атаке. Также наставник питерцев отметил, что оборона армейцев действует хорошо, несмотря на возраст.

– Мы никогда не стараемся забрасывать на Заболотного. Только в крайних случаях, когда игра не идет, мы стараемся искать его впереди навесами, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Наш приоритет – держать мяч на земле и двигать атаки таким способом. Навесы на Заболотного не являются сегодняшней тактической схемой.

– У ЦСКА опытная, но возрастная оборона. Как вы планируете разыгрывать эту карту?

– Мы знали это. От матча к матчу сочетание защитников у ЦСКА почти не меняется. Им, по футбольным меркам, довольно много лет. При этом они хороши, являются экспертами российского чемпионата. Они знают, как играть против нас. Мы это учли при подготовке к сегодняшнему матчу.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.