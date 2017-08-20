Роберто Манчини: "Впервые слышу об уходе Ерохина и Нобоа"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что игра получилась нелегкой. Специалист отметил действия пермской команды.

– Могу лишь сказать то, что игра была очень нелегкой, очень сложный получился поединок, - цитирует пресс-служба клуба Манчини. - В этом есть заслуга "Амкара", который показал очень хорошую игру.

– За счет чего удавалось сдерживать "Амкар" во втором тайме на их половине поля?

– Пожалуй, я хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. За счет высокого прессинга и сведений к минимуму попыток хозяев выходить на нашу половину поля нам удалось победить.

– Сложилось впечатление, что у "Зенита" наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? И прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в "Рубин".

– Что касается Ерохина и Нобоа, то я слышу об этом в первый раз. Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере пока.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"