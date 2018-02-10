Роберто Манчини: "Судья сотворил чудо, назначив два пенальти за минуту"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Марибором" (3:1) оценил игру, действия судьи и молодых игроков команды. Напомним, что вратарь Юрий Лодыгин в конце матча отразил два пенальти.

– Игра с "Марибором" стала заключительной на сборах. Какой итог можно подвести?

– Две крепкие команды показали хороший матч. Соперник имеет серьезный уровень, играл в этом году в ЛЧ. Безусловно, это нельзя сравнить с официальной игрой, но это отличная подготовка.

– Из всех контрольных встреч максимально приближенной к официальной была игра против "Црвены Звезды"?

– Да. Но и сегодняшняя тоже – по уровню противника. Единственное отличие – раннее начало матча. Все же в полдень команды начинают играть довольно редко.

– На последних минутах Лодыгин сотворил чудо. Теперь вам сложнее будет выбрать основного вратаря?

– На самом деле, чудо сотворил судья, назначивший два пенальти за одну минуту.

– Как вы оцените действия Плетнева?

– Все молодые игроки, которых мы взяли с собой на сбор, проявили себя очень хорошо и на тренировках, и в матчах. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Марибор"