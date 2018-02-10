Роберто Манчини: "Судья сотворил чудо, назначив два пенальти за минуту"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Марибором" (3:1) оценил игру, действия судьи и молодых игроков команды. Напомним, что вратарь Юрий Лодыгин в конце матча отразил два пенальти.
– Игра с "Марибором" стала заключительной на сборах. Какой итог можно подвести?
– Две крепкие команды показали хороший матч. Соперник имеет серьезный уровень, играл в этом году в ЛЧ. Безусловно, это нельзя сравнить с официальной игрой, но это отличная подготовка.
– Из всех контрольных встреч максимально приближенной к официальной была игра против "Црвены Звезды"?
– Да. Но и сегодняшняя тоже – по уровню противника. Единственное отличие – раннее начало матча. Все же в полдень команды начинают играть довольно редко.
– На последних минутах Лодыгин сотворил чудо. Теперь вам сложнее будет выбрать основного вратаря?
– На самом деле, чудо сотворил судья, назначивший два пенальти за одну минуту.
– Как вы оцените действия Плетнева?
– Все молодые игроки, которых мы взяли с собой на сбор, проявили себя очень хорошо и на тренировках, и в матчах. (Егор БЫЧКОВ)
Pleafant
Чудил не судья,а защитники Зенита,сыгравшие безалаберно в своей штрафной на последних двух минутах игры,зачем то сбивая соперников уходивших от ворот. За такие "чудеса" в официальном матче,они бы надолго бы присели на банку.Да и единственный гол словенцам "подарил" Мевля,"удачно" остановив мяч прямо на ногу Таваресу.
16:03
fullerist
Судя по комментарию Манчини, команде ничего не светит. Тренеры, постоянно ищущие вину на стороне, не способны выигрывать
15:36
ЗЮК~
паоло cосси,а бомжарня не поняла,как играть в официальных матчах.
15:33
bibik.i
Надо же палач Спартака не выиграл у Зенита, Аллилуйя!
15:14
Илья А.Стариков
А Лодыгин сыграл как всегда) То спасает, то чудит)
15:00
вэняляйнэн
Судья решил помочь Марибору и создать интригу в матче, но Лодыгин добил соперника окончательно.
14:58
баламошка
Это тебе не продажная РФПЛ, здесь смотреть не будут, что ты баклан с мешком денег.
14:39