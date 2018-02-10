14:30 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Судья сотворил чудо, назначив два пенальти за минуту"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Марибором" (3:1) оценил игру, действия судьи и молодых игроков команды. Напомним, что вратарь Юрий Лодыгин в конце матча отразил два пенальти.

– Игра с "Марибором" стала заключительной на сборах. Какой итог можно подвести?

– Две крепкие команды показали хороший матч. Соперник имеет серьезный уровень, играл в этом году в ЛЧ. Безусловно, это нельзя сравнить с официальной игрой, но это отличная подготовка.

– Из всех контрольных встреч максимально приближенной к официальной была игра против "Црвены Звезды"?

– Да. Но и сегодняшняя тоже – по уровню противника. Единственное отличие – раннее начало матча. Все же в полдень команды начинают играть довольно редко.

– На последних минутах Лодыгин сотворил чудо. Теперь вам сложнее будет выбрать основного вратаря?

– На самом деле, чудо сотворил судья, назначивший два пенальти за одну минуту.

– Как вы оцените действия Плетнева?

– Все молодые игроки, которых мы взяли с собой на сбор, проявили себя очень хорошо и на тренировках, и в матчах. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Марибор"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Pleafant

Чудил не судья,а защитники Зенита,сыгравшие безалаберно в своей штрафной на последних двух минутах игры,зачем то сбивая соперников уходивших от ворот. За такие "чудеса" в официальном матче,они бы надолго бы присели на банку.Да и единственный гол словенцам "подарил" Мевля,"удачно" остановив мяч прямо на ногу Таваресу.

16:03

fullerist

Судя по комментарию Манчини, команде ничего не светит. Тренеры, постоянно ищущие вину на стороне, не способны выигрывать

15:36

ЗЮК~

паоло cосси,а бомжарня не поняла,как играть в официальных матчах.

15:33

bibik.i

Надо же палач Спартака не выиграл у Зенита, Аллилуйя!

15:14

Илья А.Стариков

А Лодыгин сыграл как всегда) То спасает, то чудит)

15:00

вэняляйнэн

Судья решил помочь Марибору и создать интригу в матче, но Лодыгин добил соперника окончательно.

14:58

баламошка

Это тебе не продажная РФПЛ, здесь смотреть не будут, что ты баклан с мешком денег.

14:39

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