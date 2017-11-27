21:34 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Результат матча со "Спартаком" несправедлив"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что его команда не заслужила поражения в матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака" в Москве (1:3). По его словам, главная проблема сине-бело-голубых - малое количество забитых мячей.

- Я считаю, что результат несправедлив, - сказал Манчини во флеш-интервью. - Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.

Я считаю, что не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.

Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы уступали 0:2, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.

Мы доминировали, как я уже сказал, поражения не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (20)
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xaris

Наш Каррера никогда не плачет и он чуть ли не единственный в нашем чемпионате. Счет на табло.

22:12

Pleafant

После этой игры возникает один вопрос,Манчини-тренер,или как?Сборище игроков,которые бегают по полю,как бог на душу положит,ни какой организации игры,никакой мысли,бей-беги.Что толку стонать от какого то не забитого гола,который мог быть у Зенита только случайным.Спартак был гораздо сильнее и был командой.Непонятно только отчего так радовались голам спартаковские игроки,будто обыграли Ливерпуль и вышли в плей оф,эти эмоции не соответствовали уровню соперника.

22:08

Mad Butcher

Надо было больше унизить бомжей

22:03

werder63

в Питере НЫЫЫЫТЬ))) Бомжей с заслуженным разгромом))) А то после третьего тура золото себе надели, наивняки))))

21:59

Митяй Антибомж

Очередная плакса в Звините

21:59

fedor pavlovitsh

Манчини не соответствует занимаемой должности. Его надо менять. С ним, как ранее я говорил, Зенит попадет максимум в шестерку!!! Да и Кришито пора домой!!!

21:58

С.Мороз

Манчини верен себе виноваты все но не он)))))Зенит даже на один мяч не сподобился))Кришито пробил здорово вопросов нет,но мяч от ноги Самедова оказался в воротах Спартак,так что это автогол!Зенит не провел ни одного гола ,о каком преимуществе идет речь??!!!Если только в последние 8-10 минут,да и то сомнительно,одна команда одтала территорию,опустились за линию мяча,сохраняли счёт.А Манчини как и Луческу(хотя румын сильнее однозначно)в розовых очках..."всё хорошо,прекрасная маркиза" а Локо всё дальше и дальше,а Аргентина плачет,да и топ клубы,таких симулянтов упустили отдали"задёшево" в Питер....эх....где вы:Радимов, ДенисовКерж,Аршавин,Малафеев,Быстров....да были мужики и бойцы,а сейчас...помойка а не команда:второсортные аргентинцы...Ростов,Спартак,Кр.Советов(то же были)...зачем?!!

21:53

Jean4

Как сказал бы Валера: "Трешку отгрузили с Кранивитером и Ригони" =)))

21:52

marsey

да, где-то я уже такое слышал :) хорошо, что на судью не стал гнать

21:52

pahom-17

согласен.. если бы СпМ еще штуки три верные забил,то все было бы по чесноку...

21:49

Нефилим

shpasic затянем пояса и купим ещё несколько аргентинцев. -------------------жаль Месси подорожал)))

21:48

shpasic

затянем пояса и купим ещё несколько аргентинцев.

21:46

баламошка

Баклан включил Плаческу и Боаша. Это тренд такой у немытых, когда лажают) Скоро оттяпает у Зенита большущую компенсацию и свалит в Котай)

21:46

Нефилим

Комс Просто команда недоукомплектована.---------------------ну ты мог этого и не писать, все и так это прекрасно понимают. Приходится ему как то выкручиваться с таким малым количеством игроков...

21:45

Комс

Просто команда недоукомплектована.

21:43

George81

Бакланы что заслужили, то и получили

21:41

Нефилим

Проиграл ты, Манчиня, на 100%, проигрыш тренерский.

21:41

IIIenoT

нафига ты тогда выпустил Дзюбу?

21:41

mikeV

С чего бы это ничьи?? Может, сразу финала Лиги чемпионов заслуживал?

21:39

Kostromich

Иди галстук меряй!

21:38