Роберто Манчини: "Результат матча со "Спартаком" несправедлив"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что его команда не заслужила поражения в матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака" в Москве (1:3). По его словам, главная проблема сине-бело-голубых - малое количество забитых мячей.

- Я считаю, что результат несправедлив, - сказал Манчини во флеш-интервью. - Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.

Я считаю, что не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.

Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы уступали 0:2, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.

Мы доминировали, как я уже сказал, поражения не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.