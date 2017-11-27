Роберто Манчини: "Результат матча со "Спартаком" несправедлив"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что его команда не заслужила поражения в матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака" в Москве (1:3). По его словам, главная проблема сине-бело-голубых - малое количество забитых мячей.
- Я считаю, что результат несправедлив, - сказал Манчини во флеш-интервью. - Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.
Я считаю, что не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.
Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы уступали 0:2, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.
Мы доминировали, как я уже сказал, поражения не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.
xaris
Наш Каррера никогда не плачет и он чуть ли не единственный в нашем чемпионате. Счет на табло.
22:12
Pleafant
После этой игры возникает один вопрос,Манчини-тренер,или как?Сборище игроков,которые бегают по полю,как бог на душу положит,ни какой организации игры,никакой мысли,бей-беги.Что толку стонать от какого то не забитого гола,который мог быть у Зенита только случайным.Спартак был гораздо сильнее и был командой.Непонятно только отчего так радовались голам спартаковские игроки,будто обыграли Ливерпуль и вышли в плей оф,эти эмоции не соответствовали уровню соперника.
22:08
Mad Butcher
Надо было больше унизить бомжей
22:03
werder63
в Питере НЫЫЫЫТЬ))) Бомжей с заслуженным разгромом))) А то после третьего тура золото себе надели, наивняки))))
21:59
Митяй Антибомж
Очередная плакса в Звините
21:59
fedor pavlovitsh
Манчини не соответствует занимаемой должности. Его надо менять. С ним, как ранее я говорил, Зенит попадет максимум в шестерку!!! Да и Кришито пора домой!!!
21:58
С.Мороз
Манчини верен себе виноваты все но не он)))))Зенит даже на один мяч не сподобился))Кришито пробил здорово вопросов нет,но мяч от ноги Самедова оказался в воротах Спартак,так что это автогол!Зенит не провел ни одного гола ,о каком преимуществе идет речь??!!!Если только в последние 8-10 минут,да и то сомнительно,одна команда одтала территорию,опустились за линию мяча,сохраняли счёт.А Манчини как и Луческу(хотя румын сильнее однозначно)в розовых очках..."всё хорошо,прекрасная маркиза" а Локо всё дальше и дальше,а Аргентина плачет,да и топ клубы,таких симулянтов упустили отдали"задёшево" в Питер....эх....где вы:Радимов, ДенисовКерж,Аршавин,Малафеев,Быстров....да были мужики и бойцы,а сейчас...помойка а не команда:второсортные аргентинцы...Ростов,Спартак,Кр.Советов(то же были)...зачем?!!
21:53
Jean4
Как сказал бы Валера: "Трешку отгрузили с Кранивитером и Ригони" =)))
21:52
marsey
да, где-то я уже такое слышал :) хорошо, что на судью не стал гнать
21:52
pahom-17
согласен.. если бы СпМ еще штуки три верные забил,то все было бы по чесноку...
21:49
Нефилим
shpasic затянем пояса и купим ещё несколько аргентинцев. -------------------жаль Месси подорожал)))
21:48
shpasic
затянем пояса и купим ещё несколько аргентинцев.
21:46
баламошка
Баклан включил Плаческу и Боаша. Это тренд такой у немытых, когда лажают) Скоро оттяпает у Зенита большущую компенсацию и свалит в Котай)
21:46
Нефилим
Комс Просто команда недоукомплектована.---------------------ну ты мог этого и не писать, все и так это прекрасно понимают. Приходится ему как то выкручиваться с таким малым количеством игроков...
21:45
Комс
Просто команда недоукомплектована.
21:43
George81
Бакланы что заслужили, то и получили
21:41
Нефилим
Проиграл ты, Манчиня, на 100%, проигрыш тренерский.
21:41
IIIenoT
нафига ты тогда выпустил Дзюбу?
21:41
mikeV
С чего бы это ничьи?? Может, сразу финала Лиги чемпионов заслуживал?
21:39
Kostromich
Иди галстук меряй!
21:38