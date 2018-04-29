19:02 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Не время говорить о моем уходе. Еще непонятно, чем все закончится"

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0) отметил, что видит прогресс в игре форварда Антона Заболотного, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- С болельщиками "Манчестера Сити" вы попрощались, выкупив полосу в газете. Какую газету вы планируете использовать, уезжая из Петербурга?

- Это не то, что я считаю важным сейчас. Не время говорить об этом, потому что еще непонятно, чем все закончится.

- Заболотный стал играть лучше?

- Как я говорил несколько недель назад, ему нужно работать. Теперь я вижу, что он проводит определенную работу, и я вижу потенциал для роста и улучшения игры, он провел один из лучших матчей в чемпионате.

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.

Зенит - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Vlad1992

баламошка, сходи на приём к врачу. в тушино

20:51

Berkut-7

Оставили бы Луческу, он бы наплакал бы чемпионство , все трансферы его кстати были вполне удачными в отличие от Манчини, сразу видно что Луческу понимает игроков )

20:31

triftong

Роберто,ещё один сезончик! Тогда о Зените все забудут.

20:23

agavr

Давно все закончилось . Даже вялый тихоход Витсель гений по сравнению с никаким Паредесом . Всех аргентинцев нах. Два светлых пятна в команде - Кузяев и Кришито. Эх щас бы Юрия Андреича вернуть....

19:57

П_о_в_а_р_

Оставайся, Робертик!!!!!!!! Ма бене!!!!!!!!!!!!!

19:57

Darkman79

Проверьте его на наркотики что ли))))

19:55

баламошка

Чемпионством Спартака всё закончится. Оно должно было случиться в следующем туре на Распилке, как и в прошлом году, но не срослось. Придётся ждать 30 тура. Скриньте, лолки)

19:51

RobertH

И не жалко питерских.Поднимите архив и почитайте,сколько грязи лили тут в комментах на румынского деда,который без Халка что-то пытался сделать и хоть на что-то было похоже.Получите Манчини и Заболотного.Чё ноете то?Сказал дед правду про корявые поля...Ай-ай!Как посмел?Ну так пятое место и будет нормалёк.Удивляюсь,как кони ваще сегодня не наваляли Питеру с такой игрой...

19:49

hant64

Не время говорить об его уходе? Всё верно, это время уже давно упущено, об этом нужно было не говорить, а действовать менеджменту Зенита месяцев так шесть назад. И сейчас тоже не нужно ничего говорить, молча пинка под зад, и в сборную Италии его. Жалко, но под его "руководством" мы не увидим макаронников на ближайшем ЧЕ, ибо он и там в состав будет всяких Заболотных итальянцев тащить, он же совсем не разбирается в игроках. При этом сам бывший игрок, и ещё какого уровня. Парадокс.

19:32

Dennnis2397777

Чувствую Антоха на ска хабаровск разрозится

19:32

Mao11

Чемпионство было упущено в тот момент, когда Манчини продул Локомотиву три ноль.

19:32

Mao11

Как можно побеждать стоя??? Когда дыры и в атаке и в обороне, когда кроме навесов в штрафную, да ещё и безграмотных. когда основная опасность это стандарты и когда в нападении Заболотный, кривоногий и безголовый "форвард",а обороне, как будто, защитники пришли только что из второй непрофессиональной лиги, абсолютно безграмотная тактически игра и все с низкой физической формой, дохлые.

19:30

Arkadiy1976

Ехай на Капри. Группа Ленинград.

19:30

За Арсеналий с децтва!))

А ну руки прочь от Роберто, паникёры несчастные!))

19:22

вперёд Спартак!

Дайте тренеру поработать!)))))))))))))))))))))))))))

19:12

Neuturungal

Под непонятно имел в виду неустойку. Кто ее заплатит и кому еще непонятно. То ли Зенит ему, то ли Италия Зениту.

19:11

Vedi

Как такого уровня игрок мог оказаться в Зените ??? Конечно он прибавит и даже может быть когда нибудь забьет , но то что он сейчас в Зените это конечно за гранью.

19:10

serzheo

Все закончилось уже давно, только Манчини не осознал этого в полной мере.

19:10

Pleafant

Манчини,наверное,единственный человек,которому ещё не понятно,чем для него всё закончится.

19:05

Serenky25

Ну это верно. Может не успеть. пристрелят.

19:04

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