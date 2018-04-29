Роберто Манчини: "Не время говорить о моем уходе. Еще непонятно, чем все закончится"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0) отметил, что видит прогресс в игре форварда Антона Заболотного, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- С болельщиками "Манчестера Сити" вы попрощались, выкупив полосу в газете. Какую газету вы планируете использовать, уезжая из Петербурга?

- Это не то, что я считаю важным сейчас. Не время говорить об этом, потому что еще непонятно, чем все закончится.

- Заболотный стал играть лучше?

- Как я говорил несколько недель назад, ему нужно работать. Теперь я вижу, что он проводит определенную работу, и я вижу потенциал для роста и улучшения игры, он провел один из лучших матчей в чемпионате.

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.