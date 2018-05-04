Ринат Билялетдинов: "Локо" забьет, победит "Зенит" и станет чемпионом уже в субботу"

В преддверии матча 29-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Зенит", который состоится 5 мая в 16.30, бывший тренер красно-зеленых Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о шансах железнодорожников на чемпионство. Напомним, что за два тура до финиша у команды Юрия Семина 57 очков, у "Спартака" - 53, у ЦСКА - 52, у "Зенита" и "Краснодара" - по 50.

- Поражение "Локо" от "Краснодара поменяло расстановку сил в концовке чемпионата?

- Нет, абсолютно. В ближайшей встрече москвичи возьмут золото, ведь достаточно одной победы.

- Даже так?

- Да. А что вас удивляет?

- Но ведь "Локомотив" уже три матча подряд не забивал, а у "Зенита" в Черкизове будет не меньшая мотивация.

- Бывают такие сухие серии. Команда забуксовала в нескольких встречах, но "караул" кричать не стоит. И голы в субботу будут, и титул Семин выиграет. Это я говорю не потому, что бывший локомотивец - просто мне представляется, что железнодорожники досрочно станут чемпионами.

- А что имел в виду Юрий Палыч под фразой "у нас есть "пятая колонна" на краснодарской пресс-конференции?

- Под это можно много чего подогнать. Все мы понимаем значение этого слова. Напрашивается мысль, что существует какая-то группа людей - не считаю, что это футболисты - которые, по мнению тренера, что-то где-то делают не то. Впрочем, мы можем далеко уйти в рассуждения о том, что именно хотел сказать Семин.

- Не самый высокий в последнее время уровень футбола в исполнении лидера РФПЛ свидетельствует о слабости лиги в целом?

- Частично. Когда команда закрывается на четверти поля в 9-10 игроков, вскрыть такой заслон тяжело без сильных индивидуальных качеств. "Локо" так уступил "Тосно" дома и дважды "Амкару". Значит, есть нехватка мастерства в атаке, как командного, так и личного. Правда, по сравнению со стартом турнира "Локомотив" сделал гигантский шаг вперед. А временные спады случаются у каждого клуба. (Арман МКРТЧЯН)