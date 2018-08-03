Ринат Билялетдинов: "Голы к "Локомотиву" придут"

Экс-главный тренер молодежного состава "Локомотива" Ринат Билялетдинов уверен, что голы к красно-зеленым еще придут. Подопечные Юрия Семина​ забили всего 1 гол в 6 последних матчах чемпионата России.

– Не могу сказать, что в Уфе "Локомотив" выглядел безнадежно – второй тайм в его исполнении был довольно неплох, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Был несправедливо незасчитанный гол Эдера в первом тайме. Поведи "Локо" в счете, игра могла сложиться легче. Но даже в этих условиях ребята собрались. Понятно, что и у "Уфы" было два стопроцентных момента, чтобы забить. В том числе – пенальти. Важно, что "железнодорожники" создают возможности отличиться. Значит, голы придут.

"Локомотив" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 19.00