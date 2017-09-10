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04:57 | Футбол — РФПЛ

Ринат Билялетдинов: "Его величество гол раскрепостил игроков "Спартака"

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Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" преобразился во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России благодаря исполнительскому мастерству и голу нападающего Квинси Промеса. Также специалист отметил игру полузащитника Дениса Глушакова.

– Можете выделить главную причину, по которой "Спартак" так преобразился во втором тайме?

– Его величество гол раскрепостил игроков. А именно исполнительское мастерство Промеса и передача Глушакова. И я бы не винил в этом эпизоде Сигурдссона. Пас пошел в противоход, он не успел дотянуться. Здесь сыграла роль скорость Квинси. Он быстрее и Сигурдссона, и Наваса. Голландец очень грамотно принял мяч, не растерялся, с полуразворотом пропихнул и ударил в дальний угол.

– На 80 процентов этот гол заслуга Промеса?

– А почему вы забываете про передачу Глушакова? Ему удался разрезающий, быстрый пас, очень удобный для приема. Квинси не потратил лишнего времени на обработку мяча. Культура паса здесь важна. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"//
Полное интервью Рината Билялетдинова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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