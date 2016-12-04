Ринат Билялетдинов: "Акинфеев - лучший. Промес концовку сезона смазал"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов назвал тройку лучших игроков 2016 года. По словам наставника, нападающий "Спартака" Квинси Промес концовку сезона смазал.

– Назовите тройку лучших футболистов России 2016 года.

– Первый – Акинфеев. Играет надежно и в сборной, и в ЦСКА. Чего только стоит его сэйв в золотом матче с "Рубином"! Второй – Смолов. Регулярно забивает. Третий – Жулиану. Большой мастер, в "Зените" связующее звено между полузащитой и атакой. Пару месяцев назад я бы обязательно включил в тройку Промеса, но концовку года он смазал. С симпатией отношусь и к Азмуну, однако стабильности ему пока не хватает. (Александр КРУЖКОВ)

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