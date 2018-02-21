РФС снял с "Тосно" и "Рубина" запрет на регистрацию новичков

РФС снял запрет на регистрацию новичков с "Тосно" и "Рубина", сообщает официальный сайт союза. "Рубин" исполнил решение по делу Владимира Дядюна и выплатил компенсацию за расторжение контракта и задолженности по зарплате.

С "Тосно" снят запрет на регистрацию новичков после решения дел Руслана Абазова, Артура Нигматуллина, Марцина Ковальчика и Андрея Пазина.

Кроме того, запрет на регистрацию снят с клуба ФНЛ "Факела" и выступающей в ПФЛ "Калуги".

На ижевский "Зенит", напротив, наложен запрет регистрировать футболистов из-за долгов перед Денисом Талалаем. Также клуб должен будет рассчитаться с Евгением Ушаковым.

"Мордовия" была оштрафована за долги перед Даниилом Чаловым.

Производство по заявлению Дениса Терентьева в отношении "Ростова" прекращено.

Наконец, РФС обязал "Амкар" выплатить Евгению Парамонову компенсацию за расторжение контракта.