19:52 21 февраля | Футбол — РФПЛ

РФС снял с "Тосно" и "Рубина" запрет на регистрацию новичков

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РФС снял запрет на регистрацию новичков с "Тосно" и "Рубина", сообщает официальный сайт союза. "Рубин" исполнил решение по делу Владимира Дядюна и выплатил компенсацию за расторжение контракта и задолженности по зарплате. 

С "Тосно" снят запрет на регистрацию новичков после решения дел Руслана Абазова, Артура Нигматуллина, Марцина Ковальчика  и Андрея Пазина.

Кроме того, запрет на регистрацию снят с клуба ФНЛ "Факела" и выступающей в ПФЛ "Калуги"

На ижевский "Зенит", напротив, наложен запрет регистрировать футболистов из-за долгов перед Денисом Талалаем. Также клуб должен будет рассчитаться с Евгением Ушаковым.

"Мордовия" была оштрафована за долги перед Даниилом Чаловым.

Производство по заявлению Дениса Терентьева в отношении "Ростова" прекращено. 

Наконец, РФС обязал "Амкар" выплатить Евгению Парамонову компенсацию за расторжение контракта.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/205970

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КОММЕНТАРИИ (1)
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olon200

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