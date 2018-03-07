РФС разрешил "СКА-Хабаровск" зарегистрировать Канунникова

РФС на официальном сайте сообщил, что комитет союза по статусу игроков принял решение разрешить "СКА-Хабаровск" зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне регистрационного периода. Форвард 2 марта расторг контракт с "Рубином", при этом трансферное окно в РФПЛ было закрыто 25 февраля.

"Удовлетворить заявление Ассоциации "ФК "СКА-Хабаровск" г. Хабаровск о регистрации футболиста-профессионала Канунникова Максима Сергеевича (14.07.1991 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить Ассоциации "ФК "СКА-Хабаровск" г. Хабаровск осуществить регистрацию футболиста-профессионала Канунникова Максима Сергеевича (14.07.1991 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Напомним, Канунников выступал за "Рубин" с 2014 по 2017 год. В первой части сезона-2017/18 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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