РФС разрешил "СКА-Хабаровск" зарегистрировать Канунникова

РФС на официальном сайте сообщил, что комитет союза по статусу игроков принял решение разрешить "СКА-Хабаровск" зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне регистрационного периода. Форвард 2 марта расторг контракт с "Рубином", при этом трансферное окно в РФПЛ было закрыто 25 февраля.
"Удовлетворить заявление Ассоциации "ФК "СКА-Хабаровск" г. Хабаровск о регистрации футболиста-профессионала Канунникова Максима Сергеевича (14.07.1991 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить Ассоциации "ФК "СКА-Хабаровск" г. Хабаровск осуществить регистрацию футболиста-профессионала Канунникова Максима Сергеевича (14.07.1991 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала", - говорится в сообщении на сайте РФС.
Напомним, Канунников выступал за "Рубин" с 2014 по 2017 год. В первой части сезона-2017/18 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
"Операция Канунников": как организовать переход вне пределов трансферного окна
Доктор_Хряк
Странное дело. Надеюсь, скоро узнаем разъяснения от РФС.
19:36
Меркатор
Действительно вопрос... А почему? Почему одни в последний день заявок толпятся до полуночи в офисе РФПЛ, стараясь успеть, а СКА Хабаровск вдруг получил беспрецедентную привилегию? За какие-такие заслуги перед отечественным футболом? Кто объяснит? Или упали цены на рынке услуг и теперь даже Хабаровску по карману проворачивать незаконные сделки?
19:28
shpasic
ВЛАР, подавай апелляцию и требуй аннулирования регистрации игрока в СКА))
18:32
ВЛАР
Мне без разницы, куда перешёл Канунников, и ничего не имею против его игры в СКА. Но! На каком юридическом основании совершился переход? Или все регламенты пишутся для балды? Или, если очень хочется, то можно? А если можно одной команде, то почему нельзя другой? А что будет, если завтра лидирующие команды затеют эту вакханалию и начнётся беготня игроков из команды в команду вне трансферного окна? А что будет, если кто-то подаст протест на нарушение регламента? Вопросов тьма, но из официального разъяснения РФС абсолютно ничего не ясно. Понятно только , что РФС нарушил утверждённый самим собой регламент.
18:13
serzheo
Ну главное, что не масая за миску супа. Своих пусть заявляют.
18:06
karlikf1
Непонятно только, почему для него исключение - вне регистрационного периода?
18:01
shpasic
молодец, Макс! выбрал футбол, а не деньги))
17:52
Levbereg
Ну это нормально. Всем полезно будет.
17:43