08:55 | Футбол — РПЛ

РФС поздравил Алаева с днем рождения

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Пресс-служба РФС поздравила исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева с днем рождения. Во вторник, 30 октября, ему исполняется 39 лет.

- Во вторник, 30 октября, 39-й день рождения отмечает исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. Коллектив РФС поздравляет Александра Александровича с днем рождения! Желаем ему здоровья, благополучия, счастья, успехов в профессиональной деятельности и личной жизни! - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Алаев исполняет обязанности президента РФС с тех пор, как Виталий Мутко в конце декабря 2017 года приостановил деятельность на посту. В мае Мутко был назначен вице-премьером РФ по строительству.

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