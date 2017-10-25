Решение по газону на стадионе "Санкт-Петербург" будет принято в конце первой части чемпионата России

Как сообщили корреспонденту "СЭ" Сергею ЯРЕМЕНКО в пресс-службе "Зенита", информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности.
На самом деле коллегиальное решение о судьбе поля будет вынесено по итогам первой части чемпионата России, то есть не раньше 3 декабря, когда сине-бело-голубые проведут последний домашний матч в 2017 году.
При обсуждении возможности замены или оставления существующего поля позиция и мнение "Зенита" будут определяющими. В петербургском клубе сообщают, что на данном этапе газон показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается.
СМИ: Матч "Зенит" - ЦСКА могут перенести из-за смены газона стадиона "Санкт-Петербург"
paveprag
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19:27