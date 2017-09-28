Реброву не потребуется операция

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1), прошел дополнительное обследование, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава.

Операция Реброву не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.