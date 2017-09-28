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16:56 | Футбол — РФПЛ

Реброву не потребуется операция

Артем РЕБРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
Артем РЕБРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1), прошел дополнительное обследование, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава.

Операция Реброву не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-28-rebrovu_operatsiya_ne_potrebuyetsya/

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