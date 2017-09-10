Раванелли сравнял счет в матче против "Локомотива"

Полузащитник "Ахмата" Раванелли сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 84-й минуте бразилец одним касанием принял мяч на линии штрафной и вторым касанием с лета пробил по воротам. После небольшого рикошета от хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова мяч попал в левый угол ворот.

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"