Рауль Рианчо: "Фернанду выбыл на 7-10 дней"

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Руаль Рианчо после матча с "Рубином" (1:1) прокомментировал отсутствие в Казани Фернанду, Зе Луиша и Луиза Адриану.

- Соперник неплохой. Очень организованная команда. Мало кому удавалось забить "Рубину" в Казани. Мы знали, что нам надо будет вымотать их. Надо было искать варианты в атаке, искать пространство. Местами у нас получалось. Мы создавали моменты и подходы. Основная идея была - работать всю игру, чтобы выиграть ее в конце. Мы были близки, но это футбол. А теперь задавайте веселые вопросы.

- Зе Луиш, Адриану и Фернандо - что с ними?

- Фернандо выбыл на 7-10 дней, надеемся, что скоро вернется. У Зе Луиша травма бедра, надеемся, что на следующей неделе сможет тренироваться. У Адриано проблемы с пищеварением. Были жалобы и на мышцы. Сейчас выясняем, насколько мы его потеряли.

- Почему вы решили поставить Попова в атаку?

- Выбор был ограничен. В первом тайме мы хотели выпустить игру, который мог бы зацепиться за мяч, а после перерыва выпустить более быстрого форварда. По второму тайму не было вопросов, а по первому мы думали - Попов или Ханни. Выбрали Попова.

- Мы видим, что Еременко меняет игру. Не кажется ли вам, что вы выпускаете его поздно.

- Вопрос хороший, но решение принял я. Оно было обдуманно. Он вышел на 20 минут, чтобы усилить команду в тот момент, когда "Рубин" был уставший. Помните, что он не играл два года. Мы не имеем права взвалить всю ответственность за "Спартак" на одни плечи. Он станет очень важным игроком для команды. Это универсальный игрок - может играть опорника, на бровке и под нападающими. (Артур Еникеев).