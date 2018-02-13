Рассмотрение иска благотворительного фонда к "Ростову" на 330 миллионов рублей отложили

Арбитражный суд Ростовской области отложил до 9 апреля рассмотрение иска некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании с "Ростова" более 300 миллионов рублей.

- Судебное заседание отложено до 11.00 (по московскому времени), 9 апреля 2018 года, - приводит ТАСС сообщение из материалов дела.

Фонд "просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 миллионов рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 миллиона рублей, в том числе 258 миллионов (неосновательное обогащение) и 69 с лишним миллионов рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами".

Иск в Арбитражный суд области фонд подал 29 декабря 2017 года.