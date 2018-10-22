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Рассказов вслед за Самедовым и Джано поблагодарил Карреру за совместную работу

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Защитник "Спартака" Николай Рассказов выразил слова благодарности бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере за совместную работу. Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры.

– Спасибо Вам Мистер за всё!), – написал Рассказов в Инстаграме. – Удачи Вам).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо Вам Мистер за всё!) Удачи Вам)

Публикация от Nikolai Rasskazov (@nikolairasskazov_92) 22 Окт 2018 в 10:53 PDT

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник он был отправлен отставку после того, как накануне москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

Ранее Карреру поблагодарили полузащитники красно-белых Самедов и Джано.

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