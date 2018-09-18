Рашид Рахимов: "Спросил у Пилипчука: "Что там у тебя было в "Спартаке"?"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что Роман Пилипчук не рассказал ему о своей работе в "Спартаке".

- Акцент на Пилипчуке был сделан в конце, - сказал Рахимов. - За то время, что мы работали, у нас не было ни одной ситуации, когда Рома сказал что-то негативное в адрес Карреры или "Спартака". Был один момент, когда я его спросил: "Ну что там у тебя? Все было нормально?" Ответ его был коротким: "Можно я не буду ничего говорить?" И я ему сказал, что это правильный ответ.

- Зачем ему "Ахмат"? Он второй тренер, помощник или готовый главный тренер?

- Может быть, для каких-то клубов он уже готов быть главным тренером. Я не могу утверждать. Важно понимать, куда идешь. Всегда второму тренеру перестроиться на работу главным. У нас есть определенное понимание, что делать. Важную роль здесь играет не только Рома, но и тренер по физподготовке.