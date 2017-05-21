Рашид Рахимов: "Нужно думать не о еврокубках, а о ближайших 90 минутах"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" подчеркнул, что футболистам не стоит думать о турнирных раскладах. Грозненцы сохраняют шансы на еврокубки, но для этого нужно, чтобы "Краснодар" не выиграл у "Томи", а "Ростов" проиграл "Оренбургу".

- Состав? Так решили. У нас на неделе было три матча, - сказал Рахимов во флеш-интервью перед матчем. - Еще сегодня погода такая. Поле будет тяжелое.

- Есть шанс зацепиться за четверку. В сердцах футболистов вера живет?

- Мы с футболистами говорили: нужно думать о ближайших 90 минутах. В целом команда провела чемпионат на хорошем уровне. Сейчас нужно подумать о хорошем завершении сезона.