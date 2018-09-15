Рашид Рахимов: "Необходимо не уступить "Спартаку" в деталях"

Новый главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" отметил, что ему неважно против кого играть в первом матче после назначения. Грозненская команда в воскресенье сыграет со "Спартаком"​.

– Сложно ли начинать работу с клубом именно со встречи со "Спартаком"?

– Если честно, не задумывался об этом. Календарь уже составлен, выбирать не приходится. Больше волнует то, в каком состоянии сейчас находится наша команда, а вопрос "против кого играть" отходит на второй план.

– Что собираетесь противопоставить красно-белым?

– Необходимо сыграть правильно и организованно, не уступить "Спартаку" в деталях. Если все получится – хорошо, нет – ничего страшного, продолжим стремиться к лучшей игре, этот процесс ведь занимает не одну и не две недели. Определимся с тем, что хотим показывать на поле, и шаг за шагом станем двигаться в этом направлении. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Рахимова

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)