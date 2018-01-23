Рашид Рахимов: "Хорошо, что "Ахмат" дал проявить себя молодому российскому тренеру"

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов пожелал успехов наставнику клуба Михаилу Галактионову. 33-летний специалист возглавил грозненский клуб 30 октября 2017 года после отставки Олега Кононова. 14 декабря с ним был заключен полноценный контракт.

- Хорошо, что дали проявить себя молодому российскому тренеру, - сказал Рахимов в интервью "России 24". - Как будет дальше развиваться ситуация, не знаю. У меня до сих пор хорошие отношения с клубом. Я тоже переживаю за него. Миша Галактионов сказал: "Нам нужно достигнутое предыдущим тренером стабилизировать и сделать шаг вперед". Это один из моментов, которые нужно знать, когда приходишь в тот или иной клуб. Команда должна играть в определенный футбол. Ломать очень просто, а строить нам это пришлось три года. Желаю Мише удачи, чтобы у него получилось. Единственный сложный момент для тренерского штаба "Ахмата" - ни один из тренеров нынешнего штаба не проводил зимние сборы.