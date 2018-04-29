Рашид Рахимов: "Глушаков и Комбаров? Футбол команды не должен зависеть от двух игроков"

Бывший тренер "Амкара" Рашид Рахимов отметил, что пермяки оказали сопротивление "Спартаку" (0:2) в матче 28-го тура премьер-лиги. Он подчеркнул, что для красно-белых игра имела особое значение.

– Победа "Спартаку" досталась нелегко, – сказал Рахимов. – "Амкар" сейчас борется за то, чтобы остаться в РФПЛ, поэтому дал бой сопернику. У красно-белых были свои моменты, но в тоже время при счете 1:0 хозяева могли отыграться. Однако для москвичей в их ситуации очень важно было одержать победу. Думать о красивой игре сейчас не приходится – на первый план выходит результат.

– Потерял ли что-то "Спартак" из-за отсутствия Глушакова и Комбарова?

– Футбол команды не должен зависеть от одного-двух игроков. Но оба в течение сезона принесли много пользы, с их участием набиралось достаточно много очков. Может быть, сейчас кто-то из этой пары находится не в оптимальной форме, кто-то выступал в последнее время неудачно, и тренер решил поставить других. Не делал бы на этом акцент. Уверен, и тот, и другой "Спартаку" еще помогут.

– Нужно ли выпускать Глушакова и Комбарова в старте на следующую встречу, если красно-белые побеждают и без них ?

– "Спартак" в их отсутствие и поражения терпел. Часто упоминается о том, как команда выглядит без Промеса, Фернанду, еще кого-то… Это неправильно, коллективный ведь вид спорта. Бывает, что не выходят люди высокого класса, способные решить эпизод. Они делают разницу, и те, кто появляется вместо них, не должны опускаться ниже определенного уровня.

– На этой неделе применительно к "Спартаку" часто звучало слово "кризис". Можно сказать, что он позади?

– Не знаю клубов, которые выигрывают в футболе все. Это невозможно. Сейчас такая фаза чемпионата, что потеря очков может дорогого стоить. Мы видим, что, помимо "Локомотива" еще четыре команды рвутся в Лигу чемпионов, а гарантированное место в групповом турнире остается всего одно, если иметь в виду позиции железнодорожников. Значит, два клуба окажутся лишними. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)