Рашид Рахимов: "Арсенал" опасен, они забили четыре гола "Зениту"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал матч 16-го тура чемпионата России против "Арсенала"​ (1:0).

"Ахмат" одержал шестую победу в РПЛ и поднялся с 23 очками на восьмое место. "Арсенал" опустился на 11-ю строчку с 20 баллами.

– Тренерский штаб "Ахмата" понимал, что играть против "Арсенала" будет сложно, – приводит слова Рахимова официальный сайт команды из Грозного. – В последних играх они забили восемь голов, а четыре из которых пришлись "Зениту". Тульский клуб опасен, когда играет в контратаку, у них быстрые футболисты. Необходимо было минимизировать потери мяча. В целом, я остался доволен игрой своей команды.