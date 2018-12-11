00:21 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Арсенал" опасен, они забили четыре гола "Зениту"

Обсудить
0

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал матч 16-го тура чемпионата России против "Арсенала"​ (1:0).

"Ахмат" одержал шестую победу в РПЛ и поднялся с 23 очками на восьмое место. "Арсенал" опустился на 11-ю строчку с 20 баллами.

– Тренерский штаб "Ахмата" понимал, что играть против "Арсенала" будет сложно, – приводит слова Рахимова официальный сайт команды из Грозного. – В последних играх они забили восемь голов, а четыре из которых пришлись "Зениту". Тульский клуб опасен, когда играет в контратаку, у них быстрые футболисты. Необходимо было минимизировать потери мяча. В целом, я остался доволен игрой своей команды.

Ахмат – Арсенал Т

 

Опрос

Выбери лучшего футболиста 2018 года!
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/page/10222

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...