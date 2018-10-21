18:58 | Футбол — РПЛ

Рахимов объяснил, почему с "Краснодаром" сыграет Мбенг, а не Бериша

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился ожиданиями от игры 11-го тура чемпионата России с "Краснодаром"

- Во время паузы на игры сборной у нас не было пятерых игроков основного состава, футболисты прибыли только 18-го числа. У "Краснодара" такие же проблемы, у них уезжало даже больше народу, чем у нас, - сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Но нам удалось поработать с остальными игроками, незадействованными в играх национальных команд.

Почему выходит Мбенг вместо Беришы? Бериша приехал из сборной с травмой и не тренировался. Он провел только два последних занятия с неполной нагрузкой. 

Краснодар - Ахмат

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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