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Радимов поддержал Глушакова

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Главный тренер "Зенита-2"  Владислав Радимов поддержал полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова после скандала с лайками вокруг поста актера Дмитрия Назарова, содержащего критику главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли - первое за 16 лет, а тут - машинальный "лайк".. Я близко не спартаковец (боже упаси), но так человека сносить... очнитесь! Болелы ещё повылезали со стихами и ракетками... Друг познаётся в беде...Боже, разум "Спартака" храни, - написал Радимов в Твиттере. 

Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Ранее "СЭ" сообщал, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом. 

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Материалы сюжета: Глушаков vs Каррера: забанен за лайк
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