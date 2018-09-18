Радимов поддержал Глушакова

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поддержал полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова после скандала с лайками вокруг поста актера Дмитрия Назарова, содержащего критику главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

- Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли - первое за 16 лет, а тут - машинальный "лайк".. Я близко не спартаковец (боже упаси), но так человека сносить... очнитесь! Болелы ещё повылезали со стихами и ракетками... Друг познаётся в беде...Боже, разум "Спартака" храни, - написал Радимов в Твиттере.

Ох ребят, человек вам столько помог,чемпионство вместе выиграли-первое за 16 лет.а тут-машинальный "лайк".. Я близко не спартаковец( Боже упаси),но так человека сносить...очнитесь ! Болелы ещё повылезали со стихами и ракетками... Друг познаётся в беде...Боже, разум Спартака храни – Владислав Радимов (@radimov02) 18 сентября 2018 г.

Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Ранее "СЭ" сообщал, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом.

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