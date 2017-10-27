"Р - Ротация". ЦСКА назвал состав на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". В атаке армейцев с первых минут сыграют Аарон Оланаре и Федор Чалов.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Натхо, Набабкин, Головин, Кучаев, Оланаре, Чалов.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Дзагоев, Гордюшенко, Миланов, Хосонов, Витинью, Жамалетдинов.

Напомним, что в предыдущей встрече с "Зенитом" (0:0) Виктор Гончаренко с первых минут выпустил следующий состав: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Нахто, Головин, Кучаев, Витинью.

Матч "Арсенал" – ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.