Пятерка лучших Валерия Газзаева: Акинфеев, Аршавин, Вагнер Лав, Титов и Аленичев

К 25-летнему юбилею чемпионата России "СЭ" провел масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории турнира. Им стал многолетний капитан сборной и трехкратный чемпион страны в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

В нашем проекте приняли участие 10 тренеров, каждый назвал свою пятерку лучших. Вот какой выбор сделал бывший главный тренер сборной России, ЦСКА, "Алании" и "Динамо" Валерий Газзаев: 1. Акинфеев. 2. Аршавин. 3. Вагнер Лав. 4. Титов. 5. Аленичев.

Все подробности голосования – по ссылке