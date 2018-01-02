Пьяцы в "Зените" не будет

Марко Налетилич, агент полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы, в разговоре с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ опроверг слухи о возможном трансфере хорвата в "Зенит". Ранее сообщалось, что хорват близок к переходу в "Шальке".

– Возможен ли переход Пьяцы в "Зенит"?

– У "Зенита" нет шансов, – отметил Налетилич.