Пьяцы в "Зените" не будет

Марко Налетилич, агент полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы, в разговоре с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ опроверг слухи о возможном трансфере хорвата в "Зенит". Ранее сообщалось, что хорват близок к переходу в "Шальке".
– Возможен ли переход Пьяцы в "Зенит"?
– У "Зенита" нет шансов, – отметил Налетилич.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
в зените уже и так есть пьяница)))
19:54
uaom
Ну, и ладно - не велика потеря ...
19:52
Seraffim
Ха, ха.... не пробился бы в основу... взять, что бы на лавку посадить? вы в своем уме? Ну, хотя да, в Зените это норма.
19:40
Сергей_77
Не факт, что Пьяца пробился бы в основу Зенита.
19:13
Serenky25
Барса 8 игроков продает...Какие еще пьяницы? Берите пока горячие.
18:15
Jean4
пьяницы не будет!
17:54