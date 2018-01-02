16:35 | Футбол — РФПЛ

Пьяцы в "Зените" не будет

Марко ПЬЯЦА. Фото AFP
Марко ПЬЯЦА. Фото AFP
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Марко Налетилич, агент полузащитника "Ювентуса"  Марко Пьяцы, в разговоре с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ опроверг слухи о возможном трансфере хорвата в "Зенит". Ранее сообщалось, что хорват близок к переходу в "Шальке".

– Возможен ли переход Пьяцы в "Зенит"?

– У "Зенита" нет шансов, – отметил Налетилич.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

в зените уже и так есть пьяница)))

19:54

uaom

Ну, и ладно - не велика потеря ...

19:52

Seraffim

Ха, ха.... не пробился бы в основу... взять, что бы на лавку посадить? вы в своем уме? Ну, хотя да, в Зените это норма.

19:40

Сергей_77

Не факт, что Пьяца пробился бы в основу Зенита.

19:13

Serenky25

Барса 8 игроков продает...Какие еще пьяницы? Берите пока горячие.

18:15

Jean4

пьяницы не будет!

17:54