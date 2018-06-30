Промесу грозит суд?

По неофициальной информации, нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес, арестованный испанской полицией за драку на Ибице, сегодня предстанет перед судом. По одним данным, он оказался замешан в конфликте с посторонним или посторонними с применением силы. По другим, досталось его жене, которой затем потребовалась медицинская помощь. Первыми о случившемся сообщили голландские журналисты во время одной из телепередач. (Александр БОБРОВ)

Источник: Промес не бил жену //

В Испании подтвердили арест Промеса. Он набросился с кулаками на жену //

"О том, что случилось с Промесом, нам рассказал очевидец"