15:19 | Футбол — РПЛ

Промес пожелал удачи "Спартаку" в московском дерби

Скриншот сториз Квинси Промеса.
Скриншот сториз Квинси Промеса.
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Полузащитник "Севильи" Квинси Промес в своем Инстаграме пожелал удачи "Спартаку" в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что ранее голландец выступал за красно-белых и перешел в испанский клуб этим летом.

"Вперед "Спартак" моя мысль с тобой", – написал футболист.

ЦСКА - Спартак

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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