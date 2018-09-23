Промес пожелал удачи "Спартаку" в московском дерби

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес в своем Инстаграме пожелал удачи "Спартаку" в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что ранее голландец выступал за красно-белых и перешел в испанский клуб этим летом.

"Вперед "Спартак" моя мысль с тобой", – написал футболист.​

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам