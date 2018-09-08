Президент "Ростова" рассказал о будущем Калачева

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что полузащитник дончан Тимофей Калачев будет выступать за команду до тех пор, пока ему позволяют это делать его физические возможности.

Игрок будет находиться в обойме клуба до тех пор, пока ему позволяют его физические возможности, и пока он будет полезен команде, - цитирует Арутюнянца портал donnews. - Инициатива о завершении карьеры будет исходить от самого игрока. Планируется устроить масштабные проводы нашей легенды и внедрить в практику клуба проведение подобных мероприятий.

Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007 годы, а также с 2010 года по настоящее время. В составе дончан он выигрывал Кубок России. В текущем сезоне 37-летний хавбек провел 4 матча за "Ростов".

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