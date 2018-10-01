Президент "Крыльев Советов": "Руководство пока доверяет Тихонову"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин в интервью "СЭ" рассказал о судьбе главного тренера команды Андрея Тихонова. "Крылья" сегодня уступили "Рубину" (1:2), это поражение стало третьим подряд для самарцев.
- В среду могут объявить об уходе Тихонова? Это не так, - сказал Шляхтин.
- Руководство клуба доверяет ему?
- Пока доверяет.
После 9 туров "Крылья Советов" с семью очками занимают 15-е место. (Игорь Новиков)
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