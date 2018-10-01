22:51 1 октября | Футбол — РПЛ

Президент "Крыльев Советов": "Руководство пока доверяет Тихонову"

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Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин в интервью "СЭ" рассказал о судьбе главного тренера команды Андрея Тихонова. "Крылья" сегодня уступили "Рубину" (1:2), это поражение стало третьим подряд для самарцев.

- В среду могут объявить об уходе Тихонова? Это не так, - сказал Шляхтин.

- Руководство клуба доверяет ему?

- Пока доверяет.

После 9 туров "Крылья Советов" с семью очками занимают 15-е место. (Игорь Новиков)

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Рубин - Крылья Советов

 

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