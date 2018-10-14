Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: "Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина"

Полковник Сергей Гольдштейн, начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области, не подтвердил информацию о том, что в крови защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, задержанного по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде, обнаружен амфетамин.

- Около 14 часов дня дня сотрудники ГИБДД задержали молодого человека 1995 года рождения. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в его отношении составлен административный протокол и назначена экспертиза, - сказал Гольдштейн.

- Правда ли, что в крови Тигиева обнаружен амфетамин?

- Экспертиза назначена, ее результатов еще нет. (Иван Торопцев)

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