Еще один игрок "Крыльев" задержан за вождение пьяным

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев задержан по подозрение в вождении автомобиля в пьяном виде, сообщает "Интерфакс". Полиция задержала игрока в воскресенье, 14 октября. В его отношении составлен административный протокол.

Примечательно, что это второй игрок "Крыльев" за сутки, задержанный за вождение в алкогольном опьянении. В ночь на воскресенье был задержан Евгений Башкиров. Тест выявил в его крови 0,48 промилле алкоголя.

В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече чемпионата России.