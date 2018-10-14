16:50 14 октября | Футбол — РПЛ

Еще один игрок "Крыльев" задержан за вождение пьяным

Георгий Тигиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Тигиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Защитник "Крыльев Советов"  Георгий Тигиев задержан по подозрение в вождении автомобиля в пьяном виде, сообщает "Интерфакс". Полиция задержала игрока в воскресенье, 14 октября. В его отношении составлен административный протокол.

Примечательно, что это второй игрок "Крыльев" за сутки, задержанный за вождение в алкогольном опьянении. В ночь на воскресенье был задержан Евгений Башкиров. Тест выявил в его крови 0,48 промилле алкоголя.

В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=974360&sec=1671

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