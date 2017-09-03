Представитель Аркадия Абрамовича не комментирует слухи о покупке ЦСКА

Официальный представитель Аркадия Абрамовича отказался комментировать слухи о возможной покупке Аркадием ЦСКА, появившуюся накануне в СМИ. Ранее представитель его отца Романа Абрамовича заявлял, что ничего не знает об этой сделке и переадресовал вопрос президенту армейцев Евгению Гинеру.

"Комментария по этому вопросу не будет", – сообщил "Р-Спорт" в письме представитель Аркадия Абрамовича. При этом издание подчеркивает, что связаться с самим Аркадием не удалось.

Напомним, что Гинер владеет ЦСКА с 2001 года. Роману Абрамовичу принадлежит английский "Челси".

Аркадий Абрамович. Кто может купить ЦСКА