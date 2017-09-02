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18:06 | Футбол — РФПЛ

Представитель Абрамовича не подтвердил вероятную покупку ЦСКА сыном бизнесмена

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Джон Манн, официальный представитель российского бизнесмена и владельца "Челси" Романа Абрамовича, заявил, что вопрос о продаже ЦСКА сыну миллиардера нужно адресовать президенту армейцев Евгению Гинеру. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский клуб может быть продан Аркадию Абрамовичу. Манн подчеркнул, что ничего об этом не знает.

Напомним, что Гинер владеет ЦСКА с 2001 года. Абрамовичу принадлежит английский "Челси".

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170902/1125151369.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

будете плохо играть, отправлю всех в москву, в трубль, - будет кричать абрамович на футболеров челси...

19:03

King's Bounty IX

в чемп израиля

18:30

sergant89

Плохо. При Гинере армейцы скатываются в середняки рфпл, а при Абрамовиче поднялись бы на европейский уровень.

18:23