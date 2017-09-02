Представитель Абрамовича не подтвердил вероятную покупку ЦСКА сыном бизнесмена

Джон Манн, официальный представитель российского бизнесмена и владельца "Челси" Романа Абрамовича, заявил, что вопрос о продаже ЦСКА сыну миллиардера нужно адресовать президенту армейцев Евгению Гинеру. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский клуб может быть продан Аркадию Абрамовичу. Манн подчеркнул, что ничего об этом не знает.
Напомним, что Гинер владеет ЦСКА с 2001 года. Абрамовичу принадлежит английский "Челси".
crazysun78
будете плохо играть, отправлю всех в москву, в трубль, - будет кричать абрамович на футболеров челси...
19:03
King's Bounty IX
в чемп израиля
18:30
sergant89
Плохо. При Гинере армейцы скатываются в середняки рфпл, а при Абрамовиче поднялись бы на европейский уровень.
18:23