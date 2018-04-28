Права на матчи премьер-лиги могут быть проданы за 11 миллиардов рублей

На телетрансляцию чемпионата России, права на которые в мае заканчиваются у "Газпром-Медиа", появился новый претендент, утверждает РБК. Основатели рекламной Dentsu Aegis Network Russia предложили РФПЛ 11 миллиардов рублей за пять сезонов. Как отмечается, претендентом на права стало Агентство спортивного маркетинга. Это агентство направило 23 апреля президенту РФПЛ Сергею Прядкину письмо, в котором предлагает выкупить полный пакет вещательных прав.

За сумму в 11 миллиардов компания намерена получить "исключительные вещательные права" на трансляцию матчей клубов РФПЛ на территории России, "производство матчей" (организация вещания со стадионов) и платный телеканал "Наш футбол". За лигой при этом сохранятся эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура), и она сможет участвовать в создании "футбольного медиапродукта".

ООО "Агентство спортивного маркетинга" учреждено в мае 2016 году и принадлежит его гендиректору Любови Ронис. Партнером агентства является инвесткомпания O.K. Solutions, созданная Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Они известны как основатели рекламной группы Aegis Media, сейчас являющейся российским офисом международного рекламного холдинга Dentsu Aegis Network.