Права на матчи премьер-лиги могут быть проданы за 11 миллиардов рублей

На телетрансляцию чемпионата России, права на которые в мае заканчиваются у "Газпром-Медиа", появился новый претендент, утверждает РБК. Основатели рекламной Dentsu Aegis Network Russia предложили РФПЛ 11 миллиардов рублей за пять сезонов. Как отмечается, претендентом на права стало Агентство спортивного маркетинга. Это агентство направило 23 апреля президенту РФПЛ Сергею Прядкину письмо, в котором предлагает выкупить полный пакет вещательных прав.
За сумму в 11 миллиардов компания намерена получить "исключительные вещательные права" на трансляцию матчей клубов РФПЛ на территории России, "производство матчей" (организация вещания со стадионов) и платный телеканал "Наш футбол". За лигой при этом сохранятся эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура), и она сможет участвовать в создании "футбольного медиапродукта".
ООО "Агентство спортивного маркетинга" учреждено в мае 2016 году и принадлежит его гендиректору Любови Ронис. Партнером агентства является инвесткомпания O.K. Solutions, созданная Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Они известны как основатели рекламной группы Aegis Media, сейчас являющейся российским офисом международного рекламного холдинга Dentsu Aegis Network.
Дополнительная информация
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/04/2018/5ae31bea9a7947740f3d6ad5?from=main
ЗлобныйЖиртрест
Это значит - тем умникам, кто покупал телепакет придется по-новой все покупать?
13:56
Zwolle
Чтобы было понимание, ГПМ сейчас предлагает контракт на 3 года и €21,25М (включает только эфирное и платное ТВ), DANR €29,22M за 5 сезонов (за всё. Это эфирные, платные, IT-трансляции, производство). В целом цифры сами посебе чуточку разные, но не настолько, чтобы говорить о каком-то возможном прорыве. А бредни Газзаева - это шутовство и популизм. Человек не обладает никакими экономическими знаниями, слабо представляет что откуда берётся и как что с чем взаимодействует, поэтому "лепит горбатого" для таких же дилетантов как и он сам.
13:23
Lennon
Наш футбол сначала был у НТВ, сейчас - у Газпром Медиа..... Теперь к кому перейдет?! И новому крахобору за ущербные трансляции снова платить новую деньгу?!
12:38
Berkut-7
Грубо говоря это 2 миллиарда в сезон, а это в районе бюджета 2х клубов типа Амкара и Урала, то есть вся РФПЛ приравнена к 33 миллионам долларов в сезон)) Зато Газаев рассказывал сказки , как он собирался продавать за 400 миллионов в год тв права.
12:30
баламошка
Кто-то из форумчан уже предлагал считать сумму не в копейках, а в прогнивших западных долларах или евро, чтоб ощутить всю её смехотворность для нашего времени. И правильно ведь предлагал, стервец!)
12:29