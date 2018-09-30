Пострадал ли газон "Ростов Арены" после концерта Басты? Отвечает представитель рэпера

Николая Дуксин, директор творческого объединения "Gazgolder", одним из совладельцев которого является Василий Вакуленко (Баста), рассказал о состоянии газона на "Ростов Арене" после субботнего концерта популярного рэпера. Ранее "Ростов" выражал опасения по поводу возможного ущерба полю в результате проведения этого мероприятия.

– Все необходимые меры для безопасности газона были приняты, – сказал Дуксин. – Более того, в день концерта траву поливали специальными составами, потому что покрытие, которое управляющая компания "Спорт-Ин", позволяет это делать.

– Получается, концерт не испортил газон?

– Не испортил. Сцену смонтировали не на поле – на трибунах, на уровне кромки, где находится искусственное покрытие. На газоне находились зрители – они стояли на специальном сертифицированном покрытии, которое обеспечила управляющая компания стадиона. (Арман Мкртчян)

Баста выступил на "Ростов Арене". И вот как это было