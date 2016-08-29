После пяти туров у "Спартака" лучшая разность мячей с 1997 года

После пяти туров чемпионата России-2016/17 на счету лидирующего в турнире "Спартака" имеется 10 забитых голов при одном пропущенном. Лишь дважды в российской истории красно-белые имели после пяти туров лучшую разность. В 1993 году – +11, а в 1997-м – +10. Кроме того, спартаковцы повторили рекордный результат по числу пропущенных голов (один). Столько же было в 1992 и 2001 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшая разность мячей "Спартака" после пяти туров чемпионата России

Сезон Тренер Очки Забито Пропущено Разность 1993 Олег РОМАНЦЕВ 8* 15 4 +11 1997 Олег РОМАНЦЕВ 13 12 2 +10 2016/17 Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, Массимо КАРРЕРА 13 10 1 +9 1994 Олег РОМАНЦЕВ 9* 13 5 +8 1992 Олег РОМАНЦЕВ 9* 9 1 +8 1996 Георгий ЯРЦЕВ 12 9 2 +7 1999 Олег РОМАНЦЕВ 12 9 2 +7

* В сезонах-1992-1994 за победу начислялось два очка.