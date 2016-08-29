01:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

После пяти туров у "Спартака" лучшая разность мячей с 1997 года

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После пяти туров чемпионата России-2016/17 на счету лидирующего в турнире "Спартака" имеется 10 забитых голов при одном пропущенном. Лишь дважды в российской истории красно-белые имели после пяти туров лучшую разность. В 1993 году – +11, а в 1997-м – +10. Кроме того, спартаковцы повторили рекордный результат по числу пропущенных голов (один). Столько же было в 1992 и 2001 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшая разность мячей "Спартака" после пяти туров чемпионата России

Сезон

Тренер

Очки

Забито

Пропущено

Разность

1993

Олег РОМАНЦЕВ

8*

15

4

+11

1997

Олег РОМАНЦЕВ

13

12

2

+10

2016/17

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, Массимо КАРРЕРА

13

10

1

+9

1994

Олег РОМАНЦЕВ

9*

13

5

+8

1992

Олег РОМАНЦЕВ

9*

9

1

+8

1996

Георгий ЯРЦЕВ

12

9

2

+7

1999

Олег РОМАНЦЕВ

12

9

2

+7

* В сезонах-1992-1994 за победу начислялось два очка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и еще неделю редакция будет не просыхать.

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