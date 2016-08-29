После пяти туров у "Спартака" лучшая разность мячей с 1997 года

После пяти туров чемпионата России-2016/17 на счету лидирующего в турнире "Спартака" имеется 10 забитых голов при одном пропущенном. Лишь дважды в российской истории красно-белые имели после пяти туров лучшую разность. В 1993 году – +11, а в 1997-м – +10. Кроме того, спартаковцы повторили рекордный результат по числу пропущенных голов (один). Столько же было в 1992 и 2001 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшая разность мячей "Спартака" после пяти туров чемпионата России
|
Сезон
|
Тренер
|
Очки
|
Забито
|
Пропущено
|
Разность
|
1993
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
8*
|
15
|
4
|
+11
|
1997
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
13
|
12
|
2
|
+10
|
2016/17
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, Массимо КАРРЕРА
|
13
|
10
|
1
|
+9
|
1994
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
9*
|
13
|
5
|
+8
|
1992
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
9*
|
9
|
1
|
+8
|
1996
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
12
|
9
|
2
|
+7
|
1999
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
12
|
9
|
2
|
+7
* В сезонах-1992-1994 за победу начислялось два очка.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
и еще неделю редакция будет не просыхать.
01:10