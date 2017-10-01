Понтус Вернблум: "Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 12-го тура премьер-лиги с "Уфой" (0:0) подчеркнул, что очень скоро вернется на поле. В этой встрече 31-летний швед получил глубокую рваную рану ноги. Его на машине скорой помощи отвезли в больницу. Врач ЦСКА оценил состояние Вернблума как удовлетворительное.
- Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь, - написал Вернблум на своей странице в Твиттере.
ФОТО: Ужасная травма Понтуса Вернблума //
Врач ЦСКА: "Состояние Вернблума удовлетворительное"
Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь 🔴🔵– Pontus Wernbloom (@wernbloom) 1 октября 2017 г.
marksan
Мы очень надеемся!
18:14