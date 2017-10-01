Понтус Вернблум: "Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 12-го тура премьер-лиги с "Уфой" (0:0) подчеркнул, что очень скоро вернется на поле. В этой встрече 31-летний швед получил глубокую рваную рану ноги. Его на машине скорой помощи отвезли в больницу. Врач ЦСКА оценил состояние Вернблума как удовлетворительное.

- Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь, - написал Вернблум на своей странице в Твиттере.

ФОТО: Ужасная травма Понтуса Вернблума //

Врач ЦСКА: "Состояние Вернблума удовлетворительное"