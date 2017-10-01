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17:17 | Футбол — РФПЛ

Врач ЦСКА: "Состояние Вернблума удовлетворительное"


Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что состояние полузащитника Понтуса Вернблума оценивается как удовлетворительное. Он также отметил, что хавбек Алан Дзагоев пропустит примерно четыре недели.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - &quot;Уфа&quot; - 0:0. Главный тренер армейцев Виктор ГОНЧАРЕНКО и полузащитник команды Александр ГОЛОВИН.Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева

– Состояние Вернблума оцениваем как удовлетворительное, – сказал Керимов. – Что касается Дзагоева, то Алан пропустит примерно до четырех недель. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Вернблум получил глубокую рваную рану ноги в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Его на машине скорой помощи отвезли в больницу.

Дзагоев травмировался в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", он получил повреждение в области ахиллового сухожилия.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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