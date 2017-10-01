Врач ЦСКА: "Состояние Вернблума удовлетворительное"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что состояние полузащитника Понтуса Вернблума оценивается как удовлетворительное. Он также отметил, что хавбек Алан Дзагоев пропустит примерно четыре недели.

– Состояние Вернблума оцениваем как удовлетворительное, – сказал Керимов. – Что касается Дзагоева, то Алан пропустит примерно до четырех недель. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Вернблум получил глубокую рваную рану ноги в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Его на машине скорой помощи отвезли в больницу.

Дзагоев травмировался в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", он получил повреждение в области ахиллового сухожилия.