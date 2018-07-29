Почему "Енисей" не удержал ничью в матче с "Зенитом"? Мнение Аленичева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев остался доволен тем, как команда провела первый тайм матча против "Зенита" (0:2) в 1-м туре чемпионата России-2018/19. Команда из Красноярска пропустила оба мяча в последние 10 минут второго тайма.

– Поздравляю болельщиков "Енисея" с официальным дебютом в российской премьер-лиге, а "Зенит" с заслуженной победой, – цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея". – В первом тайме мне понравилось, как мы играли. Особенно в обороне. Во втором тайме сыграла роль психология футболистов. Мы отошли назад, начали играть на удержание счета, "Зенит" владел инициативой. В последние 15 минут подсели, чем соперник, к сожалению для нас, и воспользовался.

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