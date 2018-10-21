Петр Авен: "В "Спартаке" нет команды. Ситуацию мог бы изменить Бесков"

Известный бизнесмен и болельщик "Спартака" Петр Авен после матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала"​ (2:3) отметил, что у красно-белых нет команды. По его словам, ситуацию мог бы изменить легендарный Константин Бесков, возглавлявший "Спартак" с 1977 по 1988 год.

– "Спартак" в унылой, безнадежной ситуации. Нет организации игры, нет ничего, – отметил Авен. – Обреченность на поле. За 50 лет боления я такого мало помню. Просто нет команды. Ощущение отсутствия команды. Постоянная ротация игроков об этом говорит. Нет ни желания, ни страсти, ничего.

– Кто мог бы изменить ситуацию?

– Ситуацию мог бы изменить Бесков.